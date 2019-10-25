Стала известна цена «слива» данных тысяч клиентов Сбербанка

Сотрудник компании «НСВ» (Национальная служба взысканий) Антон Бутурлакин, который подозревается в хищении персональных данных клиентов банков, получил за свое преступление вознаграждение в 40 тыс. рублей.

«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий»,... из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через... интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», – сказал представитель следствия на заседании Центрального райсуда Волгограда, где решается вопрос о мере пресечения, передает ТАСС.

Накануне, полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После этого, Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.