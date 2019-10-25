Песков оценил сообщения американских СМИ о «долге» Трампа перед Путиным

Американские СМИ по мере приближения выборов теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.

«Вы знаете, по мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности и выходит из адекватного состояния. Поэтому подобные сообщения и их информационную политику так и надо с известными допусками воспринимать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы находится в некоем долгу у Путина, так как якобы отмывал деньги с помощью России последние 20-30 лет. Также СМИ утверждали, что какие-то решения Трампа были приняты с учетом интересов России.

Ранее в октябре Путин объяснил, что мешает Трампу наладить отношения с Россией.