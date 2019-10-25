Рогозин пообещал увеличение бюджета на космос

Власти не планируют урезать бюджет на космическую деятельность России в 2020 году, в 2021-2022 годах планируется увеличить финансирование, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нет, он секвестирован больше не будет, потому что и так мы получаем сегодня бюджетных средств по сравнению с нашими оппонентами, или конкурентами, или партнерами, как хотите их называйте, в 10-12 раз меньше», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос, будет ли урезан бюджет на 2020 год.

Он добавил, что в 2021-2022 годах планируется увеличение бюджета на космическую сферу, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что строители на Восточном подготовили объекты на космодроме к зиме. «Только что мне прислали фотографии с Восточного, все завалено снегом, выпал снег, но мы уже успели подготовится, тепляки поставили», – сказал Рогозин.

Он уточнил, что сейчас на месте работают уже более 1,2 тыс. человек, заканчивается строительство жилых помещений для них, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны.

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