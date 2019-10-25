Назвал средний возраст родителей новорожденных в России

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

«Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка», – передает РИА «Новости» слова Вовченко на заседании президиум Совета законодателей России.

Он добавил, что в 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет, а отсрочка на год – это очень серьезный сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи, который влияет и на рождение вторых и последующих детей.

Напомним, в январе 2018 года ВЦИОМ провел опрос, который показал, что больше половины россиян (54%) оценили меры, которые предпринимает правительство по увеличению рождаемости как недостаточные.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД