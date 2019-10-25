Курганская полиция начала проверку пародии на губернатора

По факту публикации блогером Ильей Винштейном видеоролика с пародией на губернатора Курганской области Вадима Шумкова начата проверка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В рамках проверки будут произведены экспертизы и по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила РИА «Новости» представитель ведомства.

Обращение в правоохранительные органы с жалобой на блогера направил директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин. В пресс-службе компании уточнили, что Анучин просит провести проверку в отношении автора ролика на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3 КОАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Напомним, блогер Винштейн опубликовал в соцсети ролик под названием «Закрытое совещание в кабинете Шумкова» с использованием фрагмента художественного фильма «Бункер», в котором показано совещание у Адольфа Гитлера. На видеоряд наложены субтитры, которые имитируют заседание курганского правительства.

Уроженец Кургана Анучин в 2016 году был назначен на должность директора СУЭНКО – крупнейшего инвестора в сфере электроэнергетики юга Тюменской области и всего Зауралья. В заявлении, опубликованном в СМИ, он называет себя патриотом области и подчеркивает, что автор ролика намеренно унизил его земляков.

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