Канделаки рассказала о 70-кратном отставании России от развитых стран

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала заявление специалистов ВНИИ труда, назвавших профессии, которые востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие годы.

«В списке много наименований: от педагогов до поваров и от токарей до официантов. При этом не сказано ни слова о роботизации, хотя требуется всего пять лет для того, чтобы инновационное решение фактически отменило участие человека в том или ином рабочем процессе. Ладно повара, но официанты-то уже во многих местах заменены экранами и панелями, где вы собственноручно можете оформить любой заказ», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я подробно изучала проблему исчезновения профессий в мире новых технологий и знаю, что по плотности роботизации мы в 70 раз уступаем развитым странам. Это значит, что когда мы через 15 лет наверстаем упущенное, проблема безработицы и переподготовки людей встанет во весь рост. О чем я все время кричу и не перестану, потому что очень хорошо вижу эту проблему по качеству людей, которых я регулярно собеседую, и их готовности меняться, учиться и выходить из зоны комфорта», – рассказала телеведущая.

Канделаки призвала «не питать иллюзий и надеяться, что пронесет». «Если замена человека на робота имеет экономический смысл, она точно будет произведена. Поэтому выход в одном: в развитии надпрофессиональных навыков и освоении сложных профессий», – продолжила она.

«А тем временем ВНИИ труда пересказывает советскую фантастику и пиарит профессию бухгалтера и машиниста насосных установок. Удивительная способность выглядеть смешно в мире четвертой промышленной революции», – заключила Канделаки.

Напомним, специалисты ВНИИ труда отнесли к востребованным массовые профессии. Речь идет о таких профессиях, как бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Отмечалось, что все более востребованными новые профессии, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям, и профессионалы в области новой производственной и строительной техники.