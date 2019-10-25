У биатлонной сборной России отобрали кубковые очки

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты россиянки Маргариты Васильевой и изменил таблицу национальных сборных за прошлый сезон, сообщили в организации.

После вычета результатов Васильевой сборная России переместилась с четвертого на шестое место, теперь у нее 6408 очков вместо 6831, передает ТАСС.

Это означает, что российская команда потеряла одну квоту и на личные гонки Кубка мира предстоящего сезона сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок.

Напомним, в сентябре российская биатлонистка Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.