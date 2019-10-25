Рекламу в кинотеатрах предложили ограничить 10 минутами

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25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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Боливию пугают «рукой Кремля»

Президент Боливии Эво Моралес ввел в стране чрезвычайное положение, пытаясь подавить попытку мятежаФото: Georg Wendt/DPA/ТАСС
Москву вновь обвинили во вмешательстве в президентские выборы. На сей раз в Боливии, где под вопросом проведение второго тура выборов. Статью о «вмешательстве» сразу на трех языках написал российский оппозиционный ресурс – якобы Кремль отправил на помощь президенту Моралесу тайный десант политтехнологов. Однако авторы разоблачения показали слабое знание политической ситуации в Боливии. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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              Рекламу в кинотеатрах предложили ограничить 10 минутами

              25 октября 2019, 09:43

              Текст: Алина Назарова

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              Длительность рекламных роликов перед началом киносеанса не должна превышать 10 минут, считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

              «Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», – пояснил он агентству городских новостей «Москва».

              По словам депутата, он бывал на сеансах, где рекламные ролики шли более 20 минут. Особенно сложно такое выдержать детям, и поход в кинотеатр «превращается из праздника в мучение», пояснил Свинцов.

              Таким образом Свинцов прокомментировал инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса. По подсчетам регионального депутата Дениса Четырбока, коммерческие ролики в большинстве сеансов длятся 20, а где-то даже 30 минут.

              В августе министерство культуры разработало законопроект, который позволит кинотеатрам  запрещать зрителям проносить в зал свои еду и напитки. Таким образом ведомство отреагировало на многочисленные жалобы кинотеатров в мелких городах, терпящих убытки из-за этого запрета.


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