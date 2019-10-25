Рекламу в кинотеатрах предложили ограничить 10 минутами

Длительность рекламных роликов перед началом киносеанса не должна превышать 10 минут, считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго. Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», – пояснил он агентству городских новостей «Москва».

По словам депутата, он бывал на сеансах, где рекламные ролики шли более 20 минут. Особенно сложно такое выдержать детям, и поход в кинотеатр «превращается из праздника в мучение», пояснил Свинцов.

Таким образом Свинцов прокомментировал инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса. По подсчетам регионального депутата Дениса Четырбока, коммерческие ролики в большинстве сеансов длятся 20, а где-то даже 30 минут.

В августе министерство культуры разработало законопроект, который позволит кинотеатрам запрещать зрителям проносить в зал свои еду и напитки. Таким образом ведомство отреагировало на многочисленные жалобы кинотеатров в мелких городах, терпящих убытки из-за этого запрета.