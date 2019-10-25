Стрелявших по автобусам подростков задержали в Тобольске

В Тобольске задержали двух подростков, подозреваемых в стрельбе по городским автобусам, сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, 24 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестные обстреляли окна двух городских автобусов передает «Интерфакс»

В этот же день сотрудники угрозыска задержали двух 15-летних школьников, которые подозреваются в стрельбе по общественному транспорту из пневматического пистолета.

Напомним, в сентябре 2017 года злоумышленник обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на юго-востоке Москвы.

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