Минтранс предложил авиакомпаниям компенсацию за рост цен на керосин

Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд рублей авиакомпаниям на компенсацию повышения цен на авиакеросин в 2018 году, пишут СМИ.

21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил соответствующий документ в Минэкономразвития, Минфин и правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Соответствующая инициатива появилась во исполнение поручения президента Владимира Путина от 12 октября.

В экономическом обосновании, отправленном вместе с проектом распоряжения, указывается, что суммарный убыток авиакомпаний в минувшем году составил 53,9 млрд рублей, а их дополнительные расходы из-за роста цен на керосин – 58 млрд рублей, рассказали чиновники.

В 2018 году топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.

Ранее сообщалось, что перевозчики предсказали подорожание авиабилетов.

До этого Путин подписал закон о корректировке демпфирующего механизма по топливу. Он также призывал сдерживать рост цен на авиакеросин.