Выявлена новая опасность облысения

Корейские исследователи из университета Сонгюнгван выявили новую причину облысения у мужчин. Оказалось, что частые переработки в два раза повышают риск выпадения волос.

Наблюдения за мужчинами в возрасте от 20 до 59 лет проводились с 2013-го по 2017 год. В исследовании участвовали 13,4 тыс. человек. Их разделили на три группы. Первая группа была на работе 40 часов, вторая – до 52 часов, а третья – свыше 52 часов в неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Medical Daily.

Специалисты выяснили, что мужчины, которые работают более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще, чем те, кто трудится по стандартному 40-часовому графику.

Ученые связали это с тем, что стресс, который испытывают люди при переработках, влечет за собой гормональные изменения в коже головы и замедление роста волосяных фолликулов. Кроме того, иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров.

Отмечается, что первые симптомы облысения появлялись у перерабатывающих мужчин в возрасте 20-30 лет.

Ранее британские ученые создали восковую модель женщины Эммы, которая 20 лет проработала в офисе. Так исследователи попытались показать негативное влияние офисной работы на человека.