Москвичей ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 14 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

В дневные часы в регионе преимущественно без осадков, южный и юго-западный ветер не превысит 10 м/с, передает ТАСС.

В ночь на субботу осадки маловероятны, порывы юго- западного и западного ветра могут достигать 15 м/с.

25 октября в Москве и Подмосковье до 09.00 будет действовать желтый уровень опасности из-за тумана и с 21.00 – из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.