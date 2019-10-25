Стали известны подробности сноса памятника советским воинам в Эстонии

Уничтоженная в поселке Таэбла братская могила советских солдат оказалась в районе запланированного строительства новой школы, сообщила представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ.

По ее словам, расположение могилы «не позволяло сохранить достойное обращение с ней», передает ТАСС со ссылкой на Postimees.

Волостная управа Ляэне-Нигула обратилась к музею с просьбой помочь в перезахоронении.

Круусвеэ сообщила, что на памятном камне указывались имена трех советских военных, а также сообщалось о захоронении еще 23 неизвестных солдат. При этом «в ходе эксгумации» нашли только «семь гробов, в которых были останки 11 человек».

«Это советские солдаты, но их личности установить невозможно», – сказала Круусвеэ, добавив, что солдат перезахоронят на Маардуском кладбище.

Напомним, сообщалось, что в эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам. Памятник советским солдатам являлся частью братской могилы на территории Таэблаской гимназии. От братского захоронения ничего не осталось, там сейчас работает тяжелая техника.

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