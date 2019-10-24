Украина решила нажиться на памятниках Ленину

Украинское госпредприятие по реализации арестованного имущества на электронных торгах СЕТАМ объявило, что ищет «демонтированные и декоммунизированные» памятники Владимиру Ленину.

«СЕТАМ разыскивает демонтированые и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги! Последние два [памятника] Ленину ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работникам коммунального предприятия», – говорится в сообщении опубликованном на странице СЕТАМ в Facebook.

СЕТАМ является администратором системы электронных торгов по реализации арестованного имущества, предприятие создано в 2015 году.

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.