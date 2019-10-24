В Киеве прошла акция протеста против загрязнения воздуха

Жители Киева, недовольные состоянием воздуха в городе, вышли на акцию протеста с требованием к властям принять меры.

Митингующие вышли на мост в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Киевляне вывесили на путепроводе баннеры с надписями: «Хотим дышать, а не задыхаться» и «Хватит нас травить», передает телеканал NewsOne.

Cвоим протестом участники акции надеются привлечь внимание властей к проблеме экологии и признать, что смог в Киеве возникает из-за деятельности ряда предприятий.

Жители Киева жаловались, что почувствовали ухудшение здоровья в последние дни. С помощью специальных мобильных приложений киевляне и жители ряда других городов стали фиксировать превышение уровня вредных веществ в воздухе в десятки раз.

В понедельник премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сведения об аномальном загрязнении воздуха в Киеве и других городах Украины проверяются.