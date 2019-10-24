Подмосковную школьницу заподозрили в изнасиловании двух девочек

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против 15-летней школьницы, которую заподозрили в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает ГСУ СК по региону.

«Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, школьница 20 октября в заброшенном здании совершила действия сексуального характера в отношении двух 13-летних девочек, подозреваемая состоит на профилактическом учете в полиции.

В скором времени будет решен вопрос о мере пресечения, также следствие проверит действия сотрудников органов профилактики. По данным СК, сотрудники «не обеспечили проведение надлежащим образом организованной профилактической работы с несовершеннолетними, что способствовало совершению преступления».

Также следствие изучит условия, в которых проживали несовершеннолетние.

В июне сообщалось, что в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи; видео с издевательствами было выложено в Сеть.