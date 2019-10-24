Рабочий день для женщин в селах сократили

Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сел.

Как пояснил один из авторов инициативы, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, законопроект стал итогом дискуссии в Госдуме, Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и существовала вероятность, что поживающие в селах женщины останутся без соцзащиты, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект подготовлен совместно с профсоюзами. Женщинам из сел гарантируется сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, заработная плата сохранится на прежнем уровне, как и при 40-часовой рабочей неделе.

Также «законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части».

Ранее право женщин, проживающих и работающих в сельской местности, на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Теперь же сельские жительницы защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.

Ранее в Минтруд рассматривал возможность увеличения рабочего дня для женщин из сел до 40 часов в неделю.