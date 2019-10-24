Павел Гусев пообещал выполнять свои обязанности в СПЧ после назначения Валерия Фадеева

«Я как работал, так и собираюсь работать. Вот уже долгие годы я защищаю права журналистов. В этом плане у меня есть своя позиция и меня никто не остановит», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, комментируя назначение Валерия Фадеева новым председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Новое руководство СПЧ я еще не видел в действии, – сказал руководитель комиссии по свободе информации и правам журналистов в СПЧ, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. – На первом заседании я увижу, что говорит новый глава Совета, как он говорит, как работает, какие наметит планы. Пока я не представляю, что будет дальше, но скажу, что в Совете есть такие сильные, принципиальные люди, как Николай Сванидзе, Ева Меркачева и многие другие».

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ, по которому Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет. Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев.

Из СПЧ также исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. В то же время в состав совета внесены журналист Кирилл Вышинский, а также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точенов. Член СПЧ Мария Большакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала среди главных задач для нового состава Совета защиту прав соотечественников за рубежом.