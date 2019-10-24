Мать шестерых детей убили в Архангельске

В Исакогорском округе Архангельска обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СК по Архангельской области.

На женщину напали в магазине, где она работала. Из торгового павильона также похитили продукты питания, алкоголь и деньги, передает РИА «Новости».

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неоднократно судимый 25-летний мужчина. Из мест лишения свободы он освободился менее года назад.

В ведомстве уточнили, что у убитой тридцатитрехлетней женщины осталось шестеро детей, в том числе младенческого возраста. У погибшей есть гражданский муж, который сейчас воспитывает детей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». В СК уточнили, что задержанный свою вину не признал.

Ранее в Перми мужчина зарубил своего родственника и его сына.