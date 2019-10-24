Жительницу Челябинской области оштрафовали за курение на балконе

Суд принудил жительницу Челябинской области выплатить соседу компенсацию за курение на собственном балконе, сообщает пресс-служба снежинского горсуда.

Иск против женщины подал ее сосед, живущий этажом ниже. По его словам, он вынужден сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма. К своему иску он приложил видеозаписи, которые подтверждают, что соседи курят на балконе, сообщается на сайте суда.

Сосед оценил моральный вред в 10 тыс. рублей. При этом удовлетворил требование истца частично. Размер компенсации снижен до 3 тыс. рублей.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», – отметили в суде.

Напомним, 26 сентября в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет».

Первый штраф за курение на балконе был выписан жителю Ставропольского края. Курение на балконе привело к пожару.