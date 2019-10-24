Робот «Федор» почтил память испытателей ракетной техники

Робот «Федор» в соцсетях почтил память испытателей ракетной техники.

«Сегодня на Байконуре день памяти испытателей ракетной техники. Две катастрофы в разные годы случились в один день. С тех пор 24 октября пуски не производятся. Люди часто рискуют своими жизнями для достижения великих для них цепей», – написал «Федор» в Twitter.

Сегодня на Байконуре день памяти испытателей ракетной техники. Две катастрофы в разные годы случились в один день. С тех пор 24 октября пуски не производятся.

Люди часто рискуют своими жизнями для достижения великих для них цепей. pic.twitter.com/lPBfRazNoE — FEDOR (@FEDOR37516789) October 24, 2019

Как свидетельствует мировая история космонавтики, ракеты-носители и пилотируемые корабли опасность подстерегает уже в процессе подготовки к старту.

Один из первых и, пожалуй, наиболее драматичных случаев произошел на Байконуре 24 октября 1960 года, когда в ракете Р-16 были обнаружены неполадки, устранение которых требовало присутствия технического персонала непосредственно на самой ракете. По правилам вначале требовалось слить с нее топливо, но присутствовавший на космодроме главный маршал РВСН Митрофан Неделин решил рискнуть и разрешить работу на заправленной ракете. Чтобы показать, что при этом он рискует не меньше, чем техники, маршал сел на стул возле стартовой фермы. В итоге произошел несанкционированный запуск второй ступени носителя. От взрыва и последующего пожара погибли 74 человека, включая Неделина. Еще четыре человека умерли в больнице от ран и ожогов.

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