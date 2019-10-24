Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

В администрации президента пока не думают о преемнике российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть сейчас, учитывая, что до окончания срока полномочий президента еще далеко.

В среду генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ заявил, что Путин готовит себе преемника, так как не сделать этого было бы безответственно.

У Путина неоднократно спрашивали, кто может стать его преемником. Президент ни разу не дал прямого ответа, отмечая, что следующего главу государства определит народ. В июне Путин заявил, что думает о преемнике всегда – начиная с 2000 года.