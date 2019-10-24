Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Опубликован новый рейтинг ФИФА футбольных сборных мира, сборная России поднялась в нем с 42-го на 37-е место.

В октябре команда Станислава Черчесова обыграла сборные Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и досрочно завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии. В рамках квалификации чемпионата Европы сборные России и Бельгии 16 ноября сыграют в Санкт-Петербурге передает РИА «Новости».

Рейтинг ФИФА на 24 октября:



1 (1 – место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия – 1755 очков,



2 (2). Франция – 1726,



3 (3). Бразилия – 1715,



4 (4). Англия – 1651,



5 (6). Уругвай – 1642,



6 (5). Португалия – 1632,



7 (8). Хорватия – 1631,



8 (7). Испания – 1625,



9 (10). Аргентина – 1617,



10 (9). Колумбия – 1615...



37 (42). Россия – 1474...



209 (210). Сан-Марино - 831.

Напомним, в июне в активе российской команды 1436 очков и 43-е место в рейтинге.

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