Кучерена прокомментировал слова Сноудена о «ловушке в России»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не собирается уезжать из России, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

«На сегодняшний день он (Сноуден) никуда не собирается уезжать, таких планов у него, насколько я знаю, нет», – сказал Кучерена, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Сноуден подавал прошения о предоставлении ему временного убежища в 27 стран мира еще в 2013 году, однако тогда никто из этих стран ему не ответил.

«Недавно вдруг МИД Франции заявил, что они готовы рассмотреть вопрос. Ну, слушайте, ну ради бога, пусть рассматривает вопрос. Эдвард принимает решение, где ему жить, как должна его судьба будет дальше складываться», – отметил Кучерена.

Он также прокомментировал заявление Сноудена о «ловушке» в России. «Это спекуляция, если он имеет собственное мнение по работе конкретных должностных лиц госвласти, это не значит, что ему не нравится Россия, что ему здесь плохо. Это не так. Я недавно с ним говорил, мы обсуждали многие вопросы, в том числе политические. Я точно не могу сказать, что я не видел ничего негативного по отношению к России», – сказал Кучерена.

Он пояснил, что Сноуден всегда высказывал свою позицию по разным вопросам. «Мы живем в демократическом государстве, если что-то не нравится, почему человек не может высказать свое мнение? Конечно, может», – заключил адвокат.

Ранее Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России.

В сентябре он также говорил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, остальные страны отказали ему в убежище.

Кроме того, Сноуден рассказал о своей свадьбе в России и жизни в Москве, упрекнув при этом Запад в непонимании красоты России.