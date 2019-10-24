Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу

Предварительные трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим», – цитирует ТАСС Чижова.

В понедельник Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к предстоящим консультациям по транзиту газа. Новые трехсторонние консультации запланированы на 28 октября.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».