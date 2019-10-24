После смерти младенца на борту самолета начата проверка на Дальнем Востоке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту смерти трехмесячного ребенка во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

«По данным следствия, 9 октября на борту самолета при перелете из города Петропавловск-Камчатского в город Хабаровск наступила смерть малолетнего ребенка. По полученной информации, у ребенка ранее было диагностировано тяжелое заболевание», – сообщается на сайте управления СК.

Там отмечено, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также данный инцидент прокомментировало министерство здравоохранения Камчатского края.

«О данном факте министерству стало известно в тот же день, после чего было принято решение инициировать служебное расследование. Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», – сказала министр здравоохранения региона Елена Сорокина.

Она уточнила, что по итогам служебной проверки, будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что младенец умер на борту самолета, следовавшего из Пхукета в Москву.