Российского топ-менеджера осудили в Алма-Ате за хищения

Суд Алма-Аты признал виновным бывшего исполнительного директора фирмы «Астана моторс» Антона Афонина в хищении и коммерческом подкупе, сообщила пресс-служба суда.

Виновным также признали экс-директора ТОО Hyindai Auto Kazakhstan Аскара Джунисалиева. Обоих приговорили к восьми годам лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела Виталий Кузеев, признавший вину, получил семь с половиной лет условного срока, передает РИА «Новости».

Уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и «Коммерческий подкуп» поступило в суд еще в апреле текущего года.

Как выяснилось, Афонин, Джунисалиев и Кузеев были уличены в сборе откатов у подрядчиков за обеспечение их побед в тендерах и обналичивали эти средства через подставные фирмы.

Преступными действиями подсудимые нанесли ТОО Hyundai Auto Kazakhstan материальный ущерб в размере 144 млн тенге (около 370 тыс. долларов).

«В суде подсудимые Афонин и Джунисалиев вину не признали. Подсудимый Кузеев, в свою очередь, признал вину полностью, раскаялся в содеянном и примирился с потерпевшей стороной с заключением соглашения о возмещении ущерба», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что после отбытия основного вида наказания Афонин будет выдворен за пределы Казахстана. Суд также постановил выплатить материальный ущерб ТОО Hyundai Auto Kazakhstan.