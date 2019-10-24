Нурмагомедов-старший прокомментировал приезд Макгрегора в Москву

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

«Конор уже в Украине, решайте, что делать с ним в Москве», – написал Нурмагомедов-старший в Instagram.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае отказа Тони Фергюсона от боя с Нурмагомедовым следующим соперником россиянина снова станет ирландец Макгрегор.

С Макгрегором россиянин встречался 7 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал обеду, но поединок завершился скандалом из-за драки на ринге и за его пределами после боя.

Напомним, 8 сентября Макгрегор призвал провести бой-реванш с россиянином Нурмагомедовым в Москве.