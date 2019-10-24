Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 10–12 градусов тепла. В ночь на 25 октября она может опуститься до плюс 5 градусов. Ветер западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на 25 октября столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 2 градусов, передает ТАСС.