Третьяковка вернет Чечне похищенную во время войны картину

В Третьяковской галерее сообщили, что картина Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке», представленная на выставке Василия Поленова, будет передана Национальному музею Чеченской Республики в Грозном.

Полотно «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» было снято с выставки и помещено в запасник после того, как в галерее решили разъяснить вопрос о принадлежности данной работы собранию музея в городе Грозном, о чем ранее сообщил коллекционер Сергей Подстаницкий.

«Сотрудники Третьяковской галереи связались с ее владельцем – последним в череде нескольких, а также с Всероссийским художественно-научным реставрационным центром имени И.Э. Грабаря, специалисты которого в 1961 году проводили выездную реставрацию картины», – сообщается на сайте учреждения.

Кроме того, сотрудники галереи обратились и к дирекции Национального музея Чеченской Республики, попросив руководство и специалистов принять участие в работе по установлению истины.

В итоге в Третьяковской галерее заявили, что инвентарных номеров Национального музея Чечни на картине не обнаружено, также нет и архивных документов, так как они сгорели во время войны в Чечне. Однако на основе свидетельств очевидцев и том факте, что в 1987 году данная картина выставлялась как экспонат музея в Грозном, можно «с высокой долей вероятности говорить о том, что данная картина принадлежит собранию музея в городе Грозном».

«Настоящий владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики», – добавили в галерее, уточнив, что скоро будет организована передача полотна.

Напомним, в январе 2019 года из зала Третьяковской галереи во время выставки была украдена картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». Похитителя картины приговорили к трем годам лишения свободы.