Силуанов призвал россиян участвовать в конкурсе «Лидеры России»

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23 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

Молодые россияне заметили, что могут влиять на судьбу страны через социальные сетиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гражданское самосознание россиян показывает неуклонную тенденцию к росту, обнаружили социологи. Так, стало существенно больше тех, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, и уменьшилось число живущих по принципу «моя хата с краю». Специалисты объясняют происходящее разными причинами. Но одной из основных является возможность влиять на происходящее в стране через интернет. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: Hugh Gentry/Reuters
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
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Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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              Силуанов призвал россиян участвовать в конкурсе «Лидеры России»

              23 октября 2019, 17:51

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              Министр финансов, наставник «Лидеров России» и первый зампред председателя правительства Антон Силуанов рассказал о своем опыте наставничества в конкурсе.

              «Я думаю, новые кадры нужны в любой сфере. В том числе, и финансовой. Говорят, что финансистов переизбыток, что скоро их заменит искусственный интеллект. И да, и нет. Сейчас во многих странах неустойчивая финансовая ситуация. В России мы проводим финансовую политику, которая позволяет нам сохранять стабильность, несмотря на внешние условия. И это, конечно, заслуга людей», – отметил Силуанов.

              Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году конкурсанты могут принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

              До конца заявочной кампании остается меньше недели. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. 28 октября стартует дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

              «Конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт, движение вверх. Если ты человек творческий, интересующийся, если ты готов и видишь для себя перспективы развития - надо обязательно участвовать в конкурсе «Лидеры России». И не важно – победишь или нет. Это возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться с такими же талантливыми коллегами. Такое взаимодействие будет на пользу», – подчеркнул Антон Силуанов.

              В рамках конкурса «Лидеры России» в качестве наставника первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов выступает третий год.

              «Все кандидаты – люди очень образованные, все они прошли определенную школу жизни. Это и предприниматели, и те, кто поработал в государственных структурах. Все, с кем я сталкивался, очень творческие, креативные. Я бы их и в министерство финансов пригласил на работу или в правительство, но у них задачи более амбициозные, они хотят расти в своих сферах», – рассказал Силуанов.

              Как подчеркнул Антон Силуанов, наставничество сейчас не то, как было раньше – во времена, когда он после окончания института пришел трудиться в министерство финансов РСФСР. По воспоминаниям первого вице-премьера, тогда его наставник помогал ему тем, что учил печатать на машинке и показывал, как писать письма в различные ведомства. Но «Лидеры России» – это другой тип наставничества.

              «Здесь люди подготовленные, и у нас разговор идет на равных. Наша задача заключается в том, чтобы помочь молодым управленцам реализовать идеи, с которыми они пришли к своим наставникам. Человек должен расти. И у наставников больше возможностей оказать молодым людям содействие в этом», – добавил Антон Силуанов.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

              Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

              Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

              За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

              Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

              АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».


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