Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

Президент Владимир Путин готовит себе преемника, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», – сказал Киселев.

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», пишет РБК.

«Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», – пояснил Киселев.

У Путина неоднократно спрашивали, кто может стать его преемником. Президент ни разу не дал прямого ответа, отмечая, что следующего главу государства определит народ. В июне Путин заявил, что думает о преемнике всегда – начиная с 2000 года.

В ноябре 2018 года Путин, отвечая о своем будущем, призвал не спешить и сказал, что никуда не собирается уходить из политики.