Глава АСИ призвала женщин участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала женщин не бояться принимать участие в конкурсе «Лидеры России».

«В нашем обществе огромное количество стереотипов, касающихся женщин: Женщина не должна больше зарабатывать; у женщины не может быть должность выше, чем у мужчины; невозможно совмещать семью и карьеру; молчи и слушай – ты же женщина и т.д. К сожалению, все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», – написала Чупшева, слова которого приводятся в Facebook Агентства стратегических инициатив.

По ее словам, «главное – это поверить в себя, стать смелее и идти вперед». «А еще нужно всегда стараться делать то, что тебе действительно интересно, что рождает отклик, приносит удовлетворение. Сложно решиться на большие перемены, но зачастую именно такая встряска дает толчок дальнейшему развитию, карьере, новому бизнесу», – добавила Чупшева.

«Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы. Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем все. Надо только начать. Прямо сейчас», – подчеркнула глава АСИ.

Она отметила, что недавно встречалась с девушками – победительницами конкурса «Лидеры России». «Что отличает их от остальных? Они не побоялись. Не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить. Каждая из вас может быть следующей», – заключила Чупшева.

За две недели с момента старта кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано более 150 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран мира.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.