Мужчина забаррикадировался в музее на юге Франции

В коммуне Сен-Рафаэль (Франция) полиция проводит спецоперацию из-за забаррикадировавшегося в музее мужчины.

Мужчина заперся в археологическом музее. В целях предосторожности полиция установила периметр безопасности, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание L'Obs.

В полицию обратилась сотрудница музея, которая не смогла войти в здание.

Радиостанция France Bleu отмечает, что на месте обнаружили надписи на арабском языке, которые «вызывают волнение». По предварительным данным, в надписях говорится про музей и ад.

В аккаунте французских правоохранителей в Twitter сообщается, что полиция начала спецоперацию, передает РИА «Новости».

В сообщении также рекомендовано избегать района, где расположен музей.

Как сообщает газета Parisien, к настоящему времени нет информации о том, вооружен ли находящийся в музее человек.