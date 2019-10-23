Бывшего КВНщика назначили постпредом главы Калмыкии при президенте России

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России.

Глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram охарактеризовал нового постпреда как состоявшегося общественного деятеля, успешного предпринимателя, за плечами которого много крупных реализованных проектов.

Также он назвал Тарбаева одним из наиболее известных калмыков.

«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», – отметил Хасиков.

Тарбаев выступал за команду КВН «Сборная РУДН» с 2002 по 2007 год. Сейчас он является совладельцем телекомпании My Way Productions и фирмы Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам.