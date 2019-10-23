В Литве потребовали отставки главы МВД из-за экологического бедствия

Жители Литвы подписывают петицию за отставку министра внутренних дел Риты Тамашюнене, отметив ее бездействие при крупном пожаре на предприятии по переработке автомобильных покрышек.

Под петицией за отставку главы МВД подписались более 25 тыс. человек, передает ТАСС.

«Экологическое бедствие в Алитусе ясно показало, что правительство не обеспечивает безопасности граждан в случае несчастья, не в состоянии предоставить реальную помощь», – отмечается в петиции.

Отмечается, что глава МВД не ориентировалась в ситуации, прибыв на место происшествия на шестой день.

16 октября в литовском городе Алитус на складе компании по переработке шин «Экологистика» начался пожар. Горело около 2 тыс. кв. метров места для хранения отработанных шин. Факт ликвидации пожара был зафиксирован только 22 октября.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный природе, может составить более 5 млн евро. Генпрокуратура возбудила дело по статьям о нарушении правил обращения с потенциально опасными для окружающей среды материалами.