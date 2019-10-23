В Литве потребовали отставки главы МВД из-за экологического бедствия

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23 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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России нужна массовая жилищная кооперация

Роман Василенко, доктор экономических наук
Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах. Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный же вариант для провинции – жилищная кооперация. Подробности...
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      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              В Литве потребовали отставки главы МВД из-за экологического бедствия

              23 октября 2019, 11:14

              Текст: Евгения Шестак

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              Жители Литвы подписывают петицию за отставку министра внутренних дел Риты Тамашюнене, отметив ее бездействие при крупном пожаре на предприятии по переработке автомобильных покрышек.

              Под петицией за отставку главы МВД подписались более 25 тыс. человек, передает ТАСС.

              «Экологическое бедствие в Алитусе ясно показало, что правительство не обеспечивает безопасности граждан в случае несчастья, не в состоянии предоставить реальную помощь», – отмечается в петиции.

              Отмечается, что глава МВД не ориентировалась в ситуации, прибыв на место происшествия на шестой день.

              16 октября в литовском городе Алитус на складе компании по переработке шин «Экологистика» начался пожар. Горело около 2 тыс. кв. метров места для хранения отработанных шин. Факт ликвидации пожара был зафиксирован только 22 октября.

              По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный природе, может составить более 5 млн евро. Генпрокуратура возбудила дело по статьям о нарушении правил обращения с потенциально опасными для окружающей среды материалами.


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