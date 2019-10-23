Японский депутат осудил губернатора Токио за слова о марафоне на Курилах

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки, который активно занимается вопросами диалога с Россией, заявил, что считает неуместными высказывания губернатора Токио Юрико Коикэ, в шутку предложившей провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время ОИ-2020 на южных Курильских островах.

«Принимая во внимание бывших жителей [островов], эти слова заслуживают сожаления и не являются уместными», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова Судзуки.

Напомним, 17 октября губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2020 из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют Южные Курилы.

Посольство России отреагировало на высказывание губернатора Токио Юрико Коикэ, предложившей провести соревнования ОИ-2020 на южных Курильских островах, заявив, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

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