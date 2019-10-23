Толстой оценил назначение Фадеева на пост главы СПЧ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Валерия Фадеева самым достойным из всех претендовавших на пост главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека(СПЧ).

«Валерий Александрович – помимо того, что он импозантный мужчина, тележурналист и ранее возглавлял медиахолдинг «Эксперт» – человек, который всегда старался помочь самым разным людям. Он всегда это делал искренне и бескорыстно. Многие благодарны Фадееву за это. Но он, как воспитанный и скромный человек, не будет кричать о своих заслугах на каждом углу. Да и кого это интересует, правда?» – написал Толстой в своем Instagram.

По его словам, именно поэтому Фадеева «пытаются всячески дискредитировать, противопоставляя его тем, кто ковал дивиденды на политизированной правозащитной суете».

«Думаю, Фадеев, как никто другой из его нынешних критиков и оппонентов, достоин этого назначения», – констатировал Толстой.

Напомним, в понедельник главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста. Также в понедельник стало известно, что в состав СПЧ введен журналист Кирилл Вышинский, освобожденный недавно из тюремного заключения на Украине.

Член СПЧ Мария Большакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала среди главных задач для нового состава Совета защиту прав соотечественников за рубежом.