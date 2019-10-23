Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге

Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге. Полицейский ранен, злоумышленника задержали, сообщили в региональном главке МВД.

«Поступило заявление о бытовом конфликте, прибыл участковый уполномоченный. В ходе разбирательств молодой человек в состоянии наркотического опьянения выстрелил в сотрудника полиции. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что инцидент произошел во вторник вечером в Невском районе города, сейчас жизни полицейского ничто не угрожает, ему оказывается медицинская помощь. В управлении МВД не уточнили тип оружия, из которого стрелял злоумышленник.

Напомним, в понедельник в Москве два угонщика автомобиля ударили полицейского монтировкой по голове.