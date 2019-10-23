Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские «времянки» на горе Кымгансан

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал разобрать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, сообщили местные СМИ.

Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне горы Кымгансан, которая ранее активно принимала южнокорейских туристов, и раскритиковал построенные там сооружения, назвав их «времянками» на стройплощадке или в зоне бедствия. По словам северокорейского лидера, на объекты, построенные Южной Кореей, ему «противно смотреть», поэтому их нужно демонтировать.

«Уважаемый высший руководитель отметил, что мы должны полностью демонтировать сооружения южной стороны, на которые даже смотреть противно, проконсультировавшись с соответствующей отраслью южной стороны, и заново, по-нашему построить современные учреждения бытового обслуживания, гармонирующие с прекрасным природным ландшафтом горы Кымгансан», – передает РИА «Новости» сообщение северокорейского агентства.

Ким Чен Ын заявил также, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и «символом и картой в миниатюре межкорейских отношений, поэтому в отсутствие их развития не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан.

Напомним, в марте 2016 года Пхеньян заявил о ликвидации всех оставшихся активов Сеула на территории Северной Кореи, все соглашения по экономическому сотрудничеству и программам обмена с Южной Кореей были аннулированы. В частности, речь шла о двух нереализованных совместных проектах – курорте для туристов в горном массиве Кымгансан и Кэсонском промышленном парке

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