Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 14–16 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11–16 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 4 градусов.