Эрдоган сообщил о смерти двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при строительстве АЭС «Аккую» в Турции погибли два россиянина, турецкий лидер принес свои соболезнования.

«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции «Аккую» от своего имени, от имени своего народа», – сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября, сообщает «Интерфакс».

По словам источника в госкорпорации «Росатом», в субботу 19 октября в ДТП на трассе Мерсин – Анталья пострадали работники подрядной организации «МСУ-90», участвовавшие в строительстве АЭС. Двое погибли, однако, источник утверждает, что погибшие были гражданами Украины, а не России.

Напомним, в Сочи прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой, лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Сирии.