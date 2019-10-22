Экс-спикера армянского парламента заподозрили в узурпации власти

Следствие подозревает экс-спикера парламента Армении Ару Баблояна в узурпации власти.

Об этом заявила специальная следственная группа, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году Баблоян высказывался против действий оппозиции в стране, которая блокировала действия парламента