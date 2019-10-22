Курды сообщили США об уходе из зоны безопасности в Сирии

Курдские подразделения сообщили США, что их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии.

Командир курдских подразделений, входящих в «Силы демократической Сирии» Мазлум Кобани направил письмо вице-президенту США Майклу Пенсу о передислокации бойцов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала «Аль-Арабия».

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, за время которого курды должны отойти на 30 километров к югу. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о «полной паузе» в турецкой операции в Сирии. В понедельник в Вашингтоне выразили надежду на переход временного перемирия в Сирии в постоянное.