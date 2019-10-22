США продлили частичную приостановку санкций против крупных белорусских компаний

Минфин США сообщил о продлении частичной приостановки санкций против некоторых крупных белорусских компаний еще на полгода.

Продление приостановки санкций будет действовать до 26 апреля 2021 года, передает ТАСС.

Решение касается компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Напомним, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует налаживать отношения с Вашингтоном.