Орешкин счел Россию не готовой к применению искусственного интеллекта

Экономика России еще не готова к применению искусственного интеллекта (ИИ), заявил на московском международном форуме «Открытые инновации» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас. Именно поэтому мы сейчас уделяем так много внимания этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».

Орешкин напомнил, что в октябре президент Владимир Путин подписал стратегию развития ИИ до 2030 года. В документе ставится задача создать фундамент для развития этой технологии и обеспечить трансформацию различных отраслей.

«Это то, над чем будем работать, чтобы этот качественный скачок с точки зрения производительности труда, с точки зрения качества жизни в нашей стране произошел», – сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, в отраслях транспорта, торговли и безопасности работают миллионы людей, а искусственный интеллект будет «решающим образом» менять эти сферы.

«Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания лиц и много чем еще. Все это должно ... позволить структуре занятости стать другой через 10-20 лет в нашей стране», – добавил Орешкин.

11 октября президент России утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До этого Путин заявлял, что монополист в сфере искусственного интеллекта сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».