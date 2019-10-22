МИД выразил надежду на получение Грузией сигналов из Москвы

Россия надеется, что Грузия сделает выводы из сигналов по возобновлению авиасообщения, Москва четко обозначила условия для этого, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Он напомнил, что ограничительные меры Россия ввела в ответ на грубую антироссийскую провокацию, которую Тбилиси устроил в июне, передает РИА «Новости».

«Цель – обеспечить безопасность российских граждан, посещающих Грузию», – отметил Руденко. По его словам, эти меры носят временный характер.

«Условия их отмены четко обозначены российской стороной: стабилизация ситуации в Грузии, исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан, прекращение русофобской кампании», – заявил Руденко.

Замминистра напомнил, что на полях Генассамблеи ООН состоялась первая за последние 12 лет встреча глав МИД России и Грузии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече довел до своего грузинского коллеги Давида Залкалиани «соответствующие сигналы», сказал Руденко.

«Рассчитываем, что в Тбилиси сделают необходимые выводы. Со своей стороны, Россия по-прежнему заинтересована в нормализации отношений с Грузией, что отвечает коренным интересам народов наших стран», – сказал Руденко.

Также он прокомментировал ситуацию с возможной отменой виз для граждан Грузии. По его словам, этот вопрос прорабатывался до июньских событий.

«На нынешнем этапе говорить об этом преждевременно. Необходимо, как минимум, вернуться к докризисной ситуации», – пояснил Руденко.

Ранее в Госдуме заявляли, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

Отношения России и Грузии обострились в июне, когда в Тбилиси начались антироссийские протесты. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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