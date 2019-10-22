МИД оценил предложение ввести единую визу в СНГ

Предложение Казахстана ввести единую визу в СНГ может быть положительным шагом, но дело это небыстрое, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Безусловно, возможное введение единой визы на пространстве СНГ могло бы положительно сказаться на развитии деловых и туристических контактов стран Содружества с другими государствами», – сказал он, передает РИА «Новости».

В то же время дипломат напомнил, что следует учитывать, «что каждое из государств-участников СНГ осуществляет свою собственную визовую и миграционную политику, положения национальных законодательств наших стран в этой сфере далеко не всегда совпадают».

По словам Руденко, «первым делом, потребуется определить круг заинтересованных в такой единой визе стран СНГ и их готовность идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства». «Важно также оценить объем работы, которую предстоит провести для введения таких общих виз», – отметил он.

11 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на пространстве СНГ единого визового режима наподобие «шенгена». По его словам, это могла бы быть «виза содружества».