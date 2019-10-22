Телефон для использования в метро создали в России

Концерн «Автоматика» представил на выставке «Интерполитех-2019» в Москве новый промышленный телефонный аппарат, предназначенный для устойчивой работы связи в тоннелях и на промышленных предприятиях.

По сообщению концерна, телефон «предназначен для обеспечения устойчивой служебной связью в метрополитене или тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других», передает РИА «Новости».

Телефон может работать не только через существующие аналоговые телефонные линии, но и через IP-интерфейс.

Изготовленный в металлическом защитном закрываемом контейнере, промышленный телефонный аппарат «ТАП» является пыле-влагозащищенным и имеет настенное исполнение. Стоимость изделия в 1,5 раза ниже импортных аналогов.

Напомним, в августе начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в «Роскосмос») Геннадий Синягин сообщил, что в России создали опытный образец спутникового «телефона» для космонавтов, с помощью которого можно определить точные координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с ними по радиоканалу.