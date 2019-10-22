Пьяный москвич открыл стрельбу во дворе жилого дома

В Москве местный 43-летний житель в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

«На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 43-летнего москвича, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

О стрельбе сообщил охранник одного из предприятий, находящегося рядом с жилыми домами.

«При обследовании территории сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного гражданина, который по внешним признакам был пьян», – добавили в Росгвардии.

Мужчина пояснил, что он действительно стрелял в воздух из травматического пистолета, но пояснить причины своих действий он не смог. Оружие было изъято и передано полицейским для разбирательства.

В сентябре в ночном клубе в Москве неизвестный устроил стрельбу, пострадали два человека.